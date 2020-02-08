مسؤول روسي توقع اجراء محادثات مع فرنسا في النصف الثاني من العام الجاري

توقع مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بارامونوف أن "تجري روسيا وفرنسا جولة المحادثات القادمة بصيغة (2+2) لوزراء الدفاع والخارجية في كلا البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري".
ولفت بارامونوف لوكالة "سبوتنيك" الى اننا "نتوقع عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الأمني الروسي الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع لكلا البلدين خلال النصف الثاني من هذا العام".
وأضاف: "ساعدت هذه النوعية من المحادثات كلا البلدين على تطوير التنسيق لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك والعالم بشكل عام"، مشيرا الى أن "التكثيف الحالي للتواصل الثنائي وتوسيع جدول أعمال اللجنة يسمحان لنا بإعادة الحوار السياسي مع فرنسا تدريجياً إلى المستوى المناسب لمكانة القوتين النوويتين والعضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي".
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