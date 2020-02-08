مسؤول روسي توقع اجراء محادثات مع فرنسا في النصف الثاني من العام الجاري

توقع مدير الإدارة الأوروبية الأولى ب​وزارة الخارجية الروسية​ أليكسي بارامونوف أن "تجري ​روسيا​ و​فرنسا​ جولة المحادثات القادمة بصيغة (2+2) لوزراء الدفاع والخارجية في كلا البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري".

ولفت بارامونوف لوكالة "​سبوتنيك​" الى اننا "نتوقع عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع لكلا البلدين خلال النصف الثاني من هذا العام".

وأضاف: "ساعدت هذه النوعية من المحادثات كلا البلدين على تطوير التنسيق لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك و​العالم​ بشكل عام"، مشيرا الى أن "التكثيف الحالي للتواصل الثنائي وتوسيع جدول أعمال اللجنة يسمحان لنا بإعادة الحوار السياسي مع فرنسا تدريجياً إلى المستوى المناسب لمكانة القوتين النوويتين والعضوين الدائمين في ​مجلس الأمن الدولي​".