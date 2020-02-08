مسؤول في الناتو: روسيا تطارد أقمارا صناعية أميركية

أعلن أحد قادة ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" الجنرال الأميركي اندريه لاناتا لصحيفة "​واشنطن​ اكسامينير" أنه "اكتشف خطرا يهدد الدول الغربية في ​الفضاء​"، لافتا الى أن "الخطر الذي يهدد "حلفاءنا" تشكّله تحركات أقمار صناعية روسية وصينية قرب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة وحلفائها، وهي تحركات تدل، برأي جنرال الناتو، على أن ​روسيا​ "تطارد" هذه الأقمار الصناعية".

ولفت الى أن "روسيا أطلقت مؤخرا قمرا صناعيا لمراقبة قمر صناعي أميركي للتجسس"، مشيرا الى أن "الفضاء لم يعد آمنا"، مشددا على أنه "يجب ان تتعامل الدول الغربية مع هذه التهديدات بشكل انفرادي لأن الناتو لن يضع شيئا في الفضاء ولن يقوم باتخاذ أي إجراءات لحماية أجرام فضائية تعود ملكيتها إلى هذه أو تلك من الدول".