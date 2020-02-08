رئيس ملاوي يستأنف قرار المحكمة العليا إلغاء إعادة انتخابه

تقدم رئيس ​ملاوي​ بيتر موثاريكا بطلب استئناف قرار المحكمة الدستورية في البلاد إلغاء إعادة انتخابه التي تواجه معارضة شديدة منذ أيار 2019. ويؤكد موثاريكا في طلبه أن قضاة المحكمة الدستورية ارتكبوا "خطأ في القانون" بإعلانهم أن إعادة انتخابه تمت "بطريقة غير ملائمة"، داعيا المحكمة إلى إلغاء القرار الذي تبنته الإثنين الماضي. وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها إجراء انتخابات جديدة خلال 150 يوما. وطالبت رئيسة المفوضية جين انسا بأمر ينص على "تعليق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية" معتبرة أنها ""تجاوزت صلاحياتها". وكانت المحكمة الدستورية ألغت نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ التي جرت في 21 ايار، معتبرة أن موثاريكا فاز فيها "بطريقة غير ملائمة" بعد "مخالفات منهجية وخطيرة".

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