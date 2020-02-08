دفاع تركيا: نقاط المراقبة في إدلب تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها

شددت ​وزارة الدفاع التركية​ على أن نقاط المراقبة في إدلب تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها"، معلنة "أننا سنرد بأقسى شكل على أي هجوم جديد ونقاط المراقبة مجهزة بمعدات وأسلحة للحماية".

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