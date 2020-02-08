ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات في جنوب كازاخستان

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نور سلطان: قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرات آخرون في صدامات بين قرويين في جنوب كازاخستان، حسبما أعلن وزير الداخلية يرلان تورغومباييف السبت، موضحًا أن 300 شخصًا شاركوا في المواجهات التي جرت الجمعة.

جرت المواجهات في منطقة جامبيل التي تبعد حوالى ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة ألماتي، حسب وزير الداخلية، الذي قال إن "عشرات الاشخاص جرحوا، وقتل ثمانية أشخاص".

ودعا رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف إلى اجتماع طارئ للحكومة السبت، أكد خلاله أن الشركة والحرس الوطني تمكنا من "السيطرة على الوضع".

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أضاف "هذه الليلة في حي كوردي في منطقة زامبيل وقعت اشتباكات ومعارك بين السكان المحليين في عدد من المناطق". وتابع توكاييف "للأسف سقط جرحى وقتلى، وأعبّر عن تعازي الحارة بالذين لقوا حتفهم".

ظهر في لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة مشاهد شبان بعضهم يحملون هراوات يسيرون على طول طريق قرية تحترق المباني على طرفيها.

ويبدو أن النزاع جرى بين الغالبية الكازاخية وأقلية الدونغان، لكن السلطات لم تذكر أي تفاصيل عن منشأ الصدامات.

