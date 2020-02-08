شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى اليوم الثانى بـ"تكميلية النواب" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، البعثات الدبلوماسية والسفارات فى الخارج لليوم الثانى فى استقبال المصريين المقيمين بالخارج للتصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، حيث بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا – بحسب التوقيت المحلى لكل دولة –وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتبدأ السفارات والقنصليات عمليات الفرز مباشرة عقب غلق اللجان وفق توقيتات كل دولة، حيث تجرى الانتخابات على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

وانتظمت عملية التصويت فى اليوم الأول، اليوم الجمعة، على مستوى كافة الدول.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على الالتزام بقواعد تصويت المصريين في الخارج، حيث يشترط في الناخب أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين سواء بدائرة الجيزة أو دائرة ملوى وأن يكون حاملا إثبات شخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، على يكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز له الإدلاء بالصوت مرتين، على أن يقوم بالتصويت فقط في الخانة المخصصة لإبداء الرأي على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أي تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلاً.

وكانت فترة الصمت الانتخابى بدأت الخميس، وذلك قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع التى تجرى على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

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وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

وتجرى الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير، وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.