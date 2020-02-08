شكرا لقرائتكم خبر عن "حتى لو من باب البر".. فتوى سلفية جديدة تحرم الدردشة بين المرأة والرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الشيخ مسعد أنور، الداعية السلفى، بأن الصداقة والدردشة عبر الإنترنت حرام ولا يجوز، لأنه نوع من أنواع الاختلاط، حتى لو كانت من باب الخير والبر، لأن الشيطان يدعو الإنسان لفعل الحرام، وأضاف الداعية السلفى، في سؤال وجه له عبر صفحته :" أخت تسأل ما حكم الصداقة والدردشة عبر الشبكة العنكبوتية، من باب الخير والتواصل والبر"، فرد عليها أنور، قائلا :" أن كل هذا حرام، لافتا أن هذا يجوز فقط عندما تتواصل السيدة مع شيخ لسؤاله عن أمر ما فقط".

وتابع قائلا في فيديو متداول له: "أن الشاعر أحمد شوقى قال في السابق، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، كل هذا سيأتى لو تحدثت المرأة في الشات بين الرجل، وأن كل هذا يسبب خراب البيوت".

Advertisements

كان قد أفتي حاتم الحويني، الداعية السلفى نجل إبو أسحاق الحويني، بعدم جواز اختلاط الرجال بالنساء في مجموعات الواتس آب، حتى لو كان بين الأقارب، مؤكدًا أنه لا يجوز الاختلاط بين الأجانب في الـ"جروبات" ولو كانوا أقارب.

نجل الحويني رد على سؤال لإحدى السيدات على تويتر تقول له "ياشيخ ضروري لو أهل زوجي عاملين جروب على الواتس للأبناء بزوجاتهم وكتبت إحدى زوجات الأبناء أنها نجحت وأنا باركت لها نيابة عن أسرتي وجاء زوجي وكتب لها مبارك يا فلانة هل هذا شرعا يجوز؟ لأني واجهته أن الأمر ليس ضروريا للحديث. ثانيا لأني تضايقت. وهو قال إن شاء الله شرعا مفهاش حاجة علما أنه ملتزم"، فرد حاتم الحويني عليها قائلًا "لا يجوز اختلاط الأجانب في الجروبات يا إخوة ولو كانوا أقارب!! هذا باب من أبواب الفساد.!