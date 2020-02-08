شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير الرى بسبب إهدار المال العام فى تغطية الترع بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير الرى، بشأن إهدار المال العام فى تغطية المراوى بمركز الحسينية محافظة الشرقية، سبب عدم مطابقة المواصفات الفنية وطرحها بالأمر المباشر، حيث بلغت تكلفة إحدى الترع ملايين الجنيهات ونتيجة التنفيذ الخاطئ وعدم الأخذ بالاعتبار بالدراسات والقياسات الهندسية فى التنفيذ أسفر ذلك عن عدم وصول المياه لنهايات الترع وهلاك الكثير من المحاصيل الزراعية بالمحافظة.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على ضرورة محاسبة المسئولين عن إهدار هذا المال فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وفى ملف تغطية المراوى بشكل خاص، وذلك حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يستسهلون ولا يعتمدون على الطرق العلمية الحديثة فى التعامل مع مثل هذه الموضوعات، الهامة فى ظل محدودية الموارد المائية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة تتجه لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وتغطية الترع والمصارف خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنة من أبرز المحاور التى من خلالها يتم ترشيد استهلاك المياه، ولهذا لابد من الالتزام بالمواصفات الفنية الموضوعة وعدم الحياد عنها، للوصول للهدف المطلوب، وعدم إهدار المال العام فى هذا الشأن.

وطالب تمراز حصر الترع والمصارف المراد تغطيتها، وتلك التى تمت تغطيتها بالفعل على مستوى الجمهورية، وعمل حملات تفتيش على ما تم تغطيته للوقوف على الالتزام بالمواصفات الفنية من عدمه، والشروع فى تغطية ما تبقى منها، خاصة تلك التى تمثل خطورة على المواطنين لوجودها وسط كتلة سكنية وأصبحت مقلبا للقمامة فى بعض المناطق، ما يجعلها مصدرا للأمراض والأوبئة.