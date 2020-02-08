شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف خدمات المحمول ومنافذ للمعاشات بالبريد أمام اتصالات النواب الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بقطاع البريد، وتغطية خدمات التليفون المحمول، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى محمد إبراهيم شحاتة، بشأن توقف مكتب بريد الزنكلون بمدينة النقليات فى الزقازيق، وفتح منفذ معاشات بمكتب بريد أبو نجاح وكذلك مكتب بريد تل مسمار.

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وتواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتسام أبو رحاب، بشأن تضرر أهالى الوادى الجديد من تغطية خدمة التليفون المحمول.

وحسب جدول أعمال اللجنة، من المتوقع أن تبحث يوم الثلاثاء المقبل، التوصيات الصادرة عنها خلال اجتماعاتها عن شهر يناير 2020، والتى تتعلق بتطوير مكاتب البريد وإنشاء أخرى جديدة بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات لاسيما على الطرق السريعة، بالإضافة إلى ما يتعلق بضعف شبكات المحمول الأربعة فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بعدد من المحافظات المختلفة.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد أوصت بتقوية شبكات المحمول الأربعة على مستوى الجمهورية لاسيما الطريق الجديد التى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن سلسلة المشروعات القومية، مثل الطريق الإقليمى، والطريق الحر، مع توجيه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بزيارة المواقع التى تناولها النواب فى طلبات الإحاطة المتعلقة بهم على مستوى الجمهورية، للوقوف على جودة الشبكات، وذلك بالتنسيق معهم.