السيسي يصل إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي وتبدأ أعمالها غدًا الأحد وتستمر لمدة يومين، ومن المقرر أن تشهد تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لجنوب إفريقيا.

وكان السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، صرح قبل يومين بأن الرئيس سيشارك في فعاليات القمة، حيث سيلتقى مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين، مشيرًا إلى أن السيسي سيترأس الجلسة المغلقة في أول أيام القمة لعرض التحديات التي تقف أمام تقدم القارة السمراء.

وأشار إلى أنه ستكون هناك بعد الجلسة المغلقة جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، موضحًا أن الرئيس المصري سيلقي كلمته الختامية لعرض حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى خلال العام المنصرم.