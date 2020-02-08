تداول 5 ملايين و100 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي، لهيئة موانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 5 ملايين و175 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2019.

وقال المتحدث الإعلامي، في بيان صحفي، إن حجم الصادرات بلغت مليونين و803 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 18% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت مليونين و372 ألف طن.

وأضاف "يوسف" أن الصادرات حققت نسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة لعام 2018، بينما انخفضت الواردات بنسبة 13% عن الفترة المثيلة لعام 2018، وتركزت الزيادة في 3 موانئ وهى "سفاجا، ونويبع، والسويس".

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وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن ميناء سفاجا سجل تداول 3 ملايين و625 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد مليون و965 ألف طن وصادر مليون و660 ألف طن.

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع شهد تداول 532 ألف طن بنسبة زيادة 1.4% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 153 ألف طن وصادر 379 ألف طن بضائع.

فيما حقق ميناء السويس تداول301 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 17% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 81 ألف طن، وصادر 220 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الزيتيات وصول 173 ألف طن بروبلين، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 544 ألف طن فوسفات.

وقال اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، إن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة جاء نتيجة اهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية، وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات، من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.