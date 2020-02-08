بعد أسبوع من "بريكست".. انتخابات صعبة في إيرلندا

تشهد إيرلندا، اليوم السبت، انتخابات تشريعية تبدو صعبة وستحدد مستقبل رئيس الوزراء ليو فاردكار، بعد حملة تقدمت فيها القضايا الداخلية على بريكست.

ويأتي هذا الاقتراع بعد أسبوع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما جعل إيرلندا وسكانها البالغ عددهم 4,9 ملايين نسمة في خط المواجهة الأول. وهي البلد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لديه حدود برية مع الجارة البريطانية الذي تربطه بها علاقات اقتصادية وثيقة.

ويبدأ الناخبون التصويت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش. ويتوقع أن تنشر نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند مغادرتهم مراكز التصويت عند انتهاء الاقتراع في الساعة 22,00.

لكن فرز الأصوات لن يبدأ قبل صباح الأحد ويبدو أنه سيطول خصوصاً بسبب طريقة الاقتراع المعقدة جداً.

ومع اقتراب مفاوضات تجارية ستكون نتائجها كبيرة في المبادلات في جزيرة إيرلندا، شدد ليو فاردكار خلال الحملة على حل يتفادى إعادة حدود مادية بين الإيرلنديتين في اتفاق بريكست.

وفارادكار (41 عاما) قد تراجعت شعبيته بعد ثلاثة أعوام في السلطة. وكشف استطلاع للرأي نشر في بداية الأسبوع أن حزب رئيس الوزراء "فيني غيل" سيأتي في المرتبة الثالثة بحصوله على عشرين بالمئة من نوايا التصويت. وسيتقدم عليه خصمه الكبير حزب "فيانا فويل" اليميني أيضاً.

ومنذ الاستقلال قبل قرن يهيمن هذان الحزبان على الساحة السياسية الإيرلندية. وهما يتناوبان على الحكم أو يحكمان معا في إطار تحالفات.

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وجاءت المفاجأة من حزب الشين فين، الذي أشار الاستطلاع إلى أنه سيأتي في الطليعة بحصوله على 25 بالمئة من الأصوات.

وتطالب زعيمة هذا الحزب ماري لو ماكدونالد بإجراء استفتاء على توحيد إيرلندا مع المقاطعة البريطانية الشمالية خلال خمس سنوات.

وتلقى اقتراحاتها بناء مساكن، إحدى القضايا الأساسية في الحملة، صدى خصوصاً لدى الناخبين الشباب وسكان المدن.

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وبعد إعلان النتائج الرسمية، ستبدأ المشاورات لتشكيل حكومة تحالف إلا إذا تمكن أحد الأحزاب من الحصول على ثمانين مقعداً، وهو احتمال غير مرجح.

وفي الانتخابات السابقة التي جرت في 2016، احتاج الحزبان الكبيران لسبعين يوماً من أجل تشكيل حكومة.