ترامب والعزل.. إقالة سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 فبراير 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بعدما ارتاح الرئيس الأميركي من “قضية العزل” التي انتهت منذ أيام بتبرئته من قبل مجلس الشيوخ من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، التفت ترمب لحل مشكلات أخرى كانت تشغل باله، حيث أفادت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس أقال، السبت، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات العزل.

ونقلت تلك الوسائل الإعلامية وبينها صحيفة “نيويورك تايمز” عن سوندلاند قوله في بيان: “لقد أُبلغت بأن الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي”.

“خارج البيت الأبيض”

تزامن ذلك مع إعلان محامي ضابط رفيع في الجيش الأميركي أدلى بشهادة في مجلس النواب ساهمت أيضا في توجيه الاتهام إلى ترمب ومحاكمته في مجلس الشيوخ، أن موكّله طرد الجمعة، من عمله في البيت الأبيض

كما أوضحت المعلومات أنه جرت مرافقة اللفتانت كولونيل الكسندر فيندمان إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي، في خطوة اعتبرها محاميه “عملاً انتقامياً”.

وقال المحامي ديفيد بريسمان “طُلب من فيندمان المغادرة لقوله الحقيقة”.

يشار إلى أن فيندمان الذي شغل منصب مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، كان حاضراً خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 25 تموز/يوليو وطلب خلالها ترمب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في أوكرانيا بحق منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، والتي يعتبرها الديمقراطيون أنها جزء من مؤامرة لإجبار حليف أجنبي على المساعدة في التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر.

“ترمب: لست راضياً عنه”

أما ترمب فكان أبلغ قبل القرار بساعات، الصحافيين أنه يريد رحيل فيندمان، قائلا: “لست راضياً عنه”.

وساعدت شهادة فيندمان في بناء القضية لمحاكمة ترمب في مجلس الشيوخ من أجل عزله وأصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ البلاد يخضع لهذا الإجراء.

بالمقابل، رد فيندمان المولود في أوكرانيا والذي استدعاه الكونغرس للإدلاء بشهادته حول هذه القضية بأن سلوك ترمب كان “غير لائق”، مضيفا: “من غير اللائق لرئيس الولايات المتحدة أن يطالب حكومة أجنبية بالتحقيق مع مواطن أميركي وخصم سياسي”.

وقال بريسمان إن موكله “تمّت مرافقته إلى خارج البيت الأبيض الذي خدم فيه بلده ورئيسه بإخلاص”.

كذلك ذكرت وسائل إعلام أميركية أن يفغيني، الشقيق التوأم لألكسندر، وهو أيضاً ضابط برتبة لفتاننت كولونيل، طرد في نفس الوقت من عمله كمحام في مجلس الأمن القومي.

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“لا تعليق”

بدوره، قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت: “نحن لا نعلّق على أمور تتعلّق بموظفينا”.

كما لم يؤكّد البنتاغون طرد فيندمان من مجلس الأمن القومي والذي من المتوقع أن يعود إلى مهامه في الجيش.

وصرح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق للصحافيين: “نحن نرحّب بعودة جميع أفرادنا لتأدية أي مهمة توكل إليهم حيثما كانوا يخدمون”، مضيفا: “نحن نحمي جميع موظفينا وجنودنا من أي قصاص أو شيء من هذا القبيل”

“أقوى رجل في العالم قرر الانتقام”

لكن محامي فيندمان قال “لا يوجد شك في عقل أي أميركي لمَ خسر هذا الرجل وظيفته”.

وأضاف “الحقيقة كلّفت اللفتانت كولونيل ألكسندر فيندمان وظيفته ومهنته وخصوصيته، لقد خدم بلده حتى عندما كان ذلك محفوفاً بالمخاطر والتهديد الشخصي”.

وتابع “لهذا السبب فإن أقوى رجل في العالم، مدعوماً بالصامت والخاضع والمتواطئ، قرّر أن ينتقم”.

انتصار كبير

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان أكد في خطاب بمناسبة تبرئته في قضية العزل، أنه تحمل “ما لا يمكن أن يتحمله رئيس أميركي” من اتهامات.

كما شدد على أنه “لم يقترف أي خطأ”، موضحاً أن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل “انتصار كبير”. وقدم شكره لأعضاء الحزب الجمهوري على مساندته.

وأضاف: “لو خسرنا لانهارت أسواق المال، لكن منذ فوزنا في الانتخابات كانت أسواق الأسهم في أفضل حال”.

إلى ذلك، اعتبر أنه تعرض “لمعاملة غير منصفة، كان أولها الحديث عن التآمر مع روسيا، وانتهى الأمر إلى البراءة، ولم يكن من المفترض أن تستمر القضية سوى بضعة أيام”. واتهم ترمب الديمقراطيين “بالرغبة في إحداث أكبر خسائر ممكنة في صفوف الجمهوريين”.

إلى ذلك كرر ترمب أنه لم يرتكب أي خطأ في مكالمته مع الرئيس الأوكراني، وأن الديمقراطيين كانوا يعلمون ببراءته منذ اليوم الأول.