كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثمانية وإصابة العشرات في شجار جماعي بجنوب كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأُصيب أربعون آخرون بجروح في شجار جائر ليلة أمس في مقاطعة جاميل بجنوب كازاخستان، حسبما أعلن وزير الداخلية يارلان تورجومباييف، اليوم السبت.

وقال "تورجومباييف" في مؤتمر صحفي: "خلال الاضطرابات الجماعية، أُصيب 40 مشاركًا من المشاجرة بجروح وإصابات بطلقات نارية"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وحسب وكالة "رويترز"، صرح في مؤتمر صحفي، أن نحو 70 شخصًا شاركوا في المشاجرة الأولى على مشارف قرية ماسانشي، بالقرب من الحدود الكازاخستانية القيرغيزية ، وبعدها وصل 300 شخص آخر من القرى المجاورة.

وأضاف وزير الداخلية: "مات ثمانية أشخاص لسوء الحظ متأثرين بجراحهم أُصيب ضباط الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم بجروح مختلفة، بما في ذلك إصابتي بأعيرة نارية".

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وأوضح، أن الحشد اشتبك مع الشرطة، مما أسفر عن إصابة اثنين من الضباط بطلقات نارية، وإحراق العشرات من المباني والسيارات، وتم اعتقال 47 شخصًا، وتم التحفظ على بندقيتي صيد،

وقع الحادث مساء الجمعة في منطقة موطن لدنغان، وهي أقلية مسلمة من أصل عرقي صيني.

وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في بيان، إن الشرطة والحرس الوطني أصبحا الآن تحت السيطرة ، وأمر الحكومة باتخاذ خطوات للحفاظ على الهدوء في القرى،حسب "رويترز".

حث "توكاييف" على إجراء تحقيق شامل وأمر الأجهزة الأمنية بمقاضاة من ينشرون خطاب الكراهية الإثنية و "الشائعات الاستفزازية والتضليل".

وقال دورين أبييف، وزير الإعلام والوفاق العام، في مؤتمر صحفي، إن السلطات أغلقت مؤقتًا سوقًا كبيرًا للبضائع في الهواء الطلق في ألماتي، أكبر مدينة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونًا، بعد "نداءات بالعنف" هناك.