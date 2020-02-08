كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء "الشيوخ" الأمريكي يطالبون "تويتر" بحظر حسابات "خامنئي" و"ظريف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، يطلب منه فيها حظر حسابات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ووزير خارجية البلاد محمد جواد ظريف.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ في الخطاب، إلى أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي والذي ينص على فرض عقوبات على "خامنئي" وأولئك الذين يتصرفون نيابة عنه، شيء يزعمون أنه يمنع "تويتر" من تقديم الخدمات لـ"خامنئي" و"ظريف"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقع الخطاب يوم الخميس؛ تيد كروز، وماركو روبيو، وتوم كوتون، ومارشا بلاكبيرن، وجميعهم معروفون بالالتزام بموقف متشدد من إيران.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "في حين أن التعديل الأول يحمي حقوق حرية التعبير للأمريكيين - ولا ينبغي أن يقوم موقع تويتر بفرض الرقابة على الخطاب السياسي للأمريكيين - فإن آية الله يتمتع بحماية صفرية من وثيقة حقوق الولايات المتحدة".

وقد اتهموا "خامنئي" بأنه "زعيم الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب - المسؤول المباشر عن قتل مئات المواطنين الأمريكيين"، مصرين على أنه و"أي شركة أمريكية تقدم له المساعدة تخضع بالكامل لقوانين العقوبات الأمريكية".

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ووفقا لمجلس الشيوخ: "على الرغم من الحكم المتعلق بإدارة أوباما الذي يعفي بعض منصات الإنترنت من سلسلة من العقوبات المفروضة على إيران، فإن "خامنئي" و"ظريف" لا يتمتعان بأي حماية من هذا القبيل".

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ، إلى أنه على الرغم من أن "تويتر يدرك هذه الحسابات وصلاتها بالنظام الإيراني، يواصل تزويدهم بخدمات الاتصالات عبر الإنترنت"، واصفين الوضع بأنه "جريمة يعاقب عليها القانون".

بينما تزيل الشبكة الاجتماعية الحسابات المملوكة أو المرتبطة مباشرة بمجموعات حددتها وزارة الخارجية على أنها منظمات إرهابية أجنبية، إنها لا تتبع سياسة مماثلة فيما يتعلق بتلك التي تفرضها وزارة الخزانة.

في يوليو، قام "تويتر" بتعليق حسابات العديد من وسائل الإعلام الإيرانية الرئيسية، بما في ذلك وكالات الأنباء الرسمية للجمهورية الإسلامية (IRNA)، ووكالة أنباء مهر شبه الرسمية ونادي الصحفيين الشباب (YJC).