كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" ونظيره البيلاروسي يلعبان الهوكي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو لعبة الهوكي خلال استراحة من المفاوضات في مدينة سوتشي.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، كان كلا الرئيسين في الفريق الأبيض، وارتدى "لوكاشينكو" رقم 01، وأصبح "بوتين" قائد الفريق، يرتدي الرقم 11. كذلك، شارك نجل الزعيم البيلاروسي، نيكولاي، في المباراة.

فاز فريق بوتين ولوكاشينكو برصيد 13: 4.

بعد المباراة، واصل الرؤساء المفاوضات في شكل موسع.

في يوم الجمعة في مدينة سوتشي الروسية، ناقش ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون والتكامل داخل دولة الاتحاد الروسي وروسيا البيضاء.

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واتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الكرملين بالاستخفاف بالالتزامات الروسية المتعلقة بإمدادات الطاقة بينما كان يحاول تسليحه بقوة في تحالف أوثق. يخشى البعض في بيلاروسيا أن يتطلع الزعيم الروسي إلى الاندماج الكامل بين البلدين من أجل تمديد حكمه.

ابتسم لوكاشينكو وبوتين على نطاق واسع أثناء جلوسهما لإجراء محادثات في مقر إقامة بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في روسيا.

وقال بوتين بعد أن التقى الزعيمان وجها لوجه "أعتقد أنه سيكون يومًا مثمرًا". واوضح إن المساعدين سينضمون إليهم في اجتماع ثان.

أشار لوكاشينكو إلى أنه إلى جانب مناقشة التحالف بين روسيا وبيلاروسيا، تطرق هو وبوتين إلى القضايا المتعلقة بالدول السوفيتية السابقة.

جادل الكرملين بأن بيلاروسيا، التي تعتمد على روسيا في معظم احتياجاتها من الطاقة، يجب أن تقبل تكاملًا اقتصاديًا أكبر إذا كانت ترغب في مواصلة تلقي الموارد الروسية بأسعار مدعومة.

عقد الاجتماع السابق للقادة في ديسمبر الماضي وركز أيضًا على قضايا التكامل والطاقة. تمكن الرؤساء من تسوية الخلافات حول قضايا تتراوح من الجمارك إلى الكهرباء والنفط والغاز. احتفل الاجتماع بالذكرى العشرين لمعاهدة إنشاء دولة الاتحاد الروسي وروسيا البيضاء.