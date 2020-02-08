كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يستضيف زعيم بيلاروسيا لإجراء محادثات وسط ضغوط اقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم بيلاروسيا يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات الصعبة حول تكامل أوثق وسط الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من موسكو على حليفها السوفيتي السابق، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

واتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الكرملين بالاستخفاف بالالتزامات الروسية المتعلقة بإمدادات الطاقة بينما كان يحاول تسليحه بقوة في تحالف أوثق. يخشى البعض في بيلاروسيا أن يتطلع الزعيم الروسي إلى الاندماج الكامل بين البلدين من أجل تمديد حكمه.

ابتسم لوكاشينكو وبوتين على نطاق واسع أثناء جلوسهما لإجراء محادثات في مقر إقامة بوتين في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في روسيا.

وقال بوتين بعد أن التقى الزعيمان وجها لوجه "أعتقد أنه سيكون يومًا مثمرًا". واوضح إن المساعدين سينضمون إليهم في اجتماع ثان.

أشار لوكاشينكو إلى أنه إلى جانب مناقشة التحالف بين روسيا وبيلاروسيا، تطرق هو وبوتين إلى القضايا المتعلقة بالدول السوفيتية السابقة.

جادل الكرملين بأن بيلاروسيا، التي تعتمد على روسيا في معظم احتياجاتها من الطاقة، يجب أن تقبل تكاملًا اقتصاديًا أكبر إذا كانت ترغب في مواصلة تلقي الموارد الروسية بأسعار مدعومة.

في وقت متأخر يوم الجمعة، قال نائب رئيس أركان بوتين ديمتري كوزاك إن النفط الذي قطعت روسيا امداداته في بداية العام، لا يمكن توفيره لبيلاروسيا إلا بأسعار السوق. لكنه قال إنه تم التوصل إلى اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي لعام 2020 بنفس سعر العام الماضي، 127 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.

Advertisements

وقد التقى بوتين ولوكاشينكو مرتين في ديسمبر، لكنهما فشلا في حل خلافاتهما. وقال ديمتري أيضا إن الزعماء اتفقوا على مواصلة المحادثات بشأن التكامل.

استمرت شحنات العبور من الخام الروسي إلى أوروبا عبر بيلاروسيا دون عوائق، لكن انخفضت مصافي النفط البيلاروسية إلى الحد الأدنى، مما حرم البلد من مصدر رئيسي للدخل. في الماضي، كانت بيلاروسيا تستفيد من صادرات المنتجات البترولية المصنوعة من النفط الروسي الرخيص.

وقال مسؤولون في بيلاروسيا إن البلاد فقدت 330 مليون دولار العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط الروسي.

يبحث لوكاشينكو عن مصادر إمداد بديلة، وفي الشهر الماضي اشترت بيلاروسيا شحنة من الخام من النرويج. ناقش المسؤولون البيلاروسيون يوم الثلاثاء إمدادات النفط المستقبلية المحتملة عبر ليتوانيا المجاورة. وواجه ضغوطًا من الكرملين، متهما بعض المسؤولين الروس بدفع بيلاروسيا إلى التنازل عن سيادتها.

ومع ذلك، لاحظ المراقبون أن الاقتصاد البيلاروسي على الطراز السوفيتي يعتمد على الطاقة الروسية الرخيصة ولا يمكنه تحمل واردات النفط بالأسعار العالمية.

وقعت روسيا وبيلاروسيا اتفاقية اتحاد في عام 1997 تنص على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، لكنها لم تصل إلى حد تشكيل دولة واحدة.