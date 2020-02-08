كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة أول مواطن أمريكي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة "روسيا اليوم"، في خبر عاجل، بأن السفارة الأمريكية في بكين أعلنت وفاة أول مواطن أمريكي في مدينة ووهان الصينية في الـ6 من فبراير الجاري بعد إصابته بفيروس "كورونا".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.