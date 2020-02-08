كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادات شينجيانغ".. أسرار حياة إقليم "الإيغور" الصيني المثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد العالم في الأيام الأخيرة تفشي وباء كورونا، والذي كان مسؤولا عن وفاة أعداد كبيرة في الصين، وبث الرعب في العالم أجمع، وارجع البعض انتشاره إلى الانتهاكات المنسوبة للصين ضد أقلية الويغور وهي إحدى الأقليات التي تطالب بالاستقلال عن الصين، وذات أغلبية مسلمة ولكن يجهل الكثيرين من هم اقلية الويغور وعاداتهم وتراثهم وتقاليدهم، وهل تتميز عن باقي أرجاء الصين أم لا؟

كتاب "عادات شينجيانغ" للكاتب قوو لي باهار ومحمد نيازي الذي صدر عن مؤسسة بيت الحكمة، يستعرض حياة قومية الويغور التي تسكن إقليم شينجيانغ، والعرقيات الأخرى التي تسكن الإقليم وعاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم وطرق زواجهم وعادات الإنجاب، وحفلات الميلاد والختان والأعياد الدينية تقع منطقة شينجيانغ على حدود شمال غرب الصين وتبلغ مساحتها 1مليون و٦٦٤ الف و٩٠٠ كيلو متر مربع.



وتحتضن شينجيانغ العديد من القوميات أهمها قومية الويغور المسلمة، وتليها الهان، وقوميات القازاق، والهوى، والقرغيز، والمنغول، والطاجيك، والشيبو، والمانشو، والأوزبك، والروس، والتاهور، والتتار، وبلغ سكانها ٢٢ مليون و٦٤٣ ألف نسمة، وهو ما يمثل 61٪ من أقليات الصين. وتحتضن شينجيانغ العديد من القوميات أهمها قومية الويغور المسلمة، وتليها الهان، وقوميات القازاق، والهوى، والقرغيز، والمنغول، والطاجيك، والشيبو، والمانشو، والأوزبك، والروس، والتاهور، والتتار، وبلغ سكانها ٢٢ مليون و٦٤٣ ألف نسمة، وهو ما يمثل 61٪ من أقليات الصين. قبعات شانجيانج

يتناول الجزء الأول من الكتاب الأزياء التقليدية، حيث تتميز كل قومية بقبعاتها المميزة، وتتصدرها القبعة" دوبا" التي توضع على رأس نساء الويغور وهي قبعة مطرزة رباعية الزوايا، بينما قومية القازاق ترتدي قبعة من الفانلات الحمراء والبنفسجية، وتحب نساء الطاجيك القبعة "كولتا" وهي قطنية مطرزة مع وقاية الأذن، بينما ترتدي نساء قومية المنغول قبعة مطرزة ذهبية تسمى "غودنغ"، وتأتي عدد من القبعات للرجال مثل قبعة "توماك" الجلدية التي تشبه الوعاء العميق وقبعة "كولاكاتشا" من الجلد، بينما رجال الدين يلفون روؤسهم بقماش أبيض طويل يسمى "سيالان" شبيهه بعمامة الأزهريين، ولكن لونها من الوسط أزرق وليس أحمر. نساء الويغور

وترتدي النساء عددًا من الأوشحة والتي تصل لخمسة أغطية وبضعة عشر وشاحًا، وتفضل نساء الويغور حجاب "ييباك"، وقبل تأسيس دولة الصين الشعبية كان عادة ما تضع الفتاة البرقع على الحجاب للفتاة الويغورية، ولكن الآن انحصر تواجده على أماكن مثل كاشي وشاتش جنوب شانجيانج، ولا يمكن إغفال جديلة الشعر التي تتميز بها فتاة الويغور، ويحب أهل الويغور العينين الواسعتين والشعر الطويل، وهناك أغنية مشهورة تتحدث عن جدائل الشعر، ولذلك تعتني النساء بشعرهن بوضع نواة الجوز المحروق لتغذية الشعر، وتجعل الشعر طويلا وأسودا.

ويستعرض الكتاب عددًا من المعتقدات حول الشعر منها الإعتقاد بأن قص شعر الصغيرات سيصبح الشعر أكثر سوادا وأكثر كثافة، كما يقمن بقطع نهاية جديلة الشعر الصفراء بواسطة فأس شاب لكي تكون سوداء وكثيفة، ويتحدث بشكل مفصل عن استخدام المستحضرات الطبيعية في الزينة مثل نبات الوسمة للحواجب وأوراقه لكف اليد. منازل شانجياج

يدخل الكاتب الصيني نياز لداخل منازل شانجيانج، حيث تتميز كل قومية بنظام منزلها فداخل بيوت قومية الويغور فناء تزرع به الورود وشجر الفواكه، وتنشر الفواكه على سطح الدار لتجفيفها، بينما تأخذ البيوت لقومية القازاق والمنغول على شكل خيمة يورت أو المخيم المنغولي، بينما يتميز منازل القازاق بـ"ماليكوي" أو دار الاحتفالات، وتتميز شانجيانج بوسائل المواصلات التقليدية مثل الخيل والجمال والحمار والعربات الخشبية وحيوان الياك، ويفصل الكتاب استخدام كل وسيلة منها، والتي لا تزال تستخدم حتى اليوم.