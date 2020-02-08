سفارة المغرب ببكين: لم تسجلل أي حالة إصابة بـ”كورونا” في صفوف الجالية المقيمة بالصين

أكدت سفارة المغرب في بكين، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالصين.

وذكرت السفارة، في بلاغ لها، أنه “إلى حدود يوم أمس الجمعة، ولله الحمد، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية المغربية، بما في ذلك أعضاء السفارة”.

وأوصت السفارة، بالاتباع الدقيق لتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية، وخاصة في ما يتعلق بالسفر والتدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

Advertisements

وذكر البلاغ، بأن “خلية الأزمة التي تم إنشاؤها داخل السفارة، تحت الإشراف المباشر للسيد عزيز مكوار، سفير صاحب الجلالة، وبتعاون وثيق مع السلطات المغربية والصينية، تتابع باستمرار تطور الأوضاع في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية”.

وأشار إلى أن الأرقام الهاتفية الأربعة، التي تم نشرها سابقا، تظل متاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الصين، الراغبين في الاتصال بالسفارة، حيث سيظل مجموع أعضاء هذه البعثة معبئين ولن يدخروا أي جهد لضمان راحة وأمن المواطنين المغاربة بالصين.

وأهابت سفارة المغرب في بكين، في وقت سابق، بجميع أفراد الجالية المعنيين، في حال الحاجة الى مساعدة قنصلية، الاتصال بمصالحها عبر أرقامها الهاتفية المحينة 18701156920 أو 15652198381 أو 18701122273 أو 18701097187.