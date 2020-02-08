ما سبب رفض بايرن ميونخ ضم كريستيانو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق رئيس فريق بايرن ميونخ الألماني، هيربيرت هاينر، على إمكانية الحصول على خدمات نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو.
وخلال تصريحات لصحيفة "tz" الألمانية، سُئل هاينر عن حقيقة التقارير التي أفادت باهتمام النادي البافاري بضم رونالدو الصيف المقبل، فأجاب "هناك أسماء عديدة تظهر عبر الصحف، وهذا أمر مفهوم تمامًا".
وأضاف "فيما يتعلق برونالدو، فإنه متقدم في السن جدا بالنسبة لنا".
وأتم رونالدو عامه الـ35، الأربعاء الماضي، لكنه يواصل تألقه في ملاعب إيطاليا هذا الموسم، مسجلًا 22 هدفًا خلال 27 مباراة.
وكان اللاعب الدولي البرتغالي قد انضم إلى اليوفي في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد بصفقة قياسية بلغت 117 مليون يورو.
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