اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر على جثة شخص في الأربعينيات من عمره بالقرب من المقبرة في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوب البلاد، صباح اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الضحية تعرض لعيار ناري ما أسفر عن مقتله متأثرا بجروحه الحرجة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المصاب بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها وخلفيتها بعد.