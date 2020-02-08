طقم حوثي يدهس اثنين من المواطنين أمام الاستاد الرياضي بمدينة ذمار

السبت 8 فبراير 2020

أصيب مواطنان، أمس الجمعة 7 فبراير /شباط 2020م، بعد دهسهما من قبل طقم عسكري حوثي أثناء ما كان ماراً بسرعة جنونية في مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن طقما عسكريا تابعا للمليشيات الحوثية قام بدهس مواطنين كانا على متن دراجة نارية، مقابل بوابة الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية)، أحدهما حالته حرجة.

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وتابعت المصادر، أن الطقم الحوثي قام بدهس المواطنين، قبل صلاة الجمعة، بسبب سرعته الجنونية التي كان يسير بها في الشارع الرئيسي. وبحسب المصادر، فإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ذمار العام لتلقي العلاج.

ولفتت المصادر إلى أن ضحايا حوادث السرعة ارتفعت وتيرتها في محافظة ذمار، أغلبها ضحايا من حوادث سير للمليشيات الحوثية.