مأرب.. مقتل وإصابة حوثيين بينهم قيادي خلال تحرير مواقع في مجزر

السبت 8 فبراير 2020

قتل عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بينهم قيادي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 7 فبراير /شباط 2020، خلال تحرير القوات الحكومية مواقع جديدة في مجزر التابعة إدارياً لمحافظة مأرب.



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وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، فإن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف شنت هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الجرشب مجزر، وحررت عدداً من المواقع أهمها الحمراء المقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات.

ووفق المصادر، أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات بينهم القيادي المكنى "أبو العباس"، فيما استعاد أفراد القوات الحكومية كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.