سفير بريطانيا يعود إلى إيران بعد احتجازه لفترة وجيزة الشهر الماضي

السبت 8 فبراير 2020

أعلن السفير البريطاني لدى إيران في منشور على الإنترنت عودته إلى طهران بعدما غادرها الشهر الماضي إثر احتجاز قوات الأمن الإيرانية له لفترة وجيزة مما أثار تكهنات بأنه قد لا يعود.



وكتب السفير روب ماكير باللغة الفارسية في فيديو على موقع إنستجرام ”عدت مؤخرا من لندن إلى طهران. كانت زيارة مهمة خُطط لها من قبل“ وأشار إلى أنه اجتمع مع وزير الخارجية البريطاني وغيره من كبار المسؤولين خلال زيارته.

واحتجز ماكير لفترة وجيزة في الشهر الماضي وقال مسؤولون إيرانيون إن ذلك كان بسبب مشاركته في احتجاج غير قانوني ضمن موجة غضب شعبي أعقبت اعتراف إيران بأن جيشها أسقط طائرة أوكرانية مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

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وذكر السفير أنه كان يحضر وقفة تضامنية مع ضحايا حادث تحطم الطائرة فيما ذكرت لندن أن احتجازه ينتهك المواثيق الدبلوماسية.

وأكدت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت ماكير الذي تولى منصبه في 2018 للاحتجاج على الواقعة ووصفه القضاء بأنه ”عنصر غير مرغوب فيه“.

وقال رجل دين إيراني كبير حينئذ إن طرد السفير كان أفضل الخيارات نظرا لأن أنصار قائد عسكري إيراني قُتل في ضربة جوية أمريكية بطائرة مسيرة في الشهر الماضي كان من الممكن أن ”يمزقوه إربا“.