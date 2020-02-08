8 قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات جنوب كازاخستان

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في اشتباكات جنوبي كازاخستان.

أفاد بذلك وزير الداخلية في كازاخستان يرلان تورجومباييف، في بيان السبت، موضحا أن 300 شخص شاركوا في المواجهات التي جرت الجمعة.

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وأشار إلى أن المواجهات جرت في منطقة جامبيل التي تبعد حوالي 3 ساعات بالسيارة عن العاصمة ألماتي.

بدوره، أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في بيان، أن الشرطة والحرس الوطني يسيطران على الموقف، آمرا الحكومة باتخاذ خطوات للحفاظ على الهدوء.

وحث توكاييف على إجراء تحقيق شامل، وأمر وكالات الأمن بملاحقة من ينشرون خطاب الكراهية العرقية و"شائعات تحريضية ومعلومات كاذبة".

ولم تضف الشرطة المحلية مزيدا من التفاصيل، على الفور، حول الاشتباكات أو هوية الضحايا.