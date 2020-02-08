في قمة "إسكات البنادق".. ملف الإرهاب يفرض نفسه على قادة أفريقيا

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومي 9 و10 فبراير/ شباط الجاري، القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حيث تتصدر أجندتها العديد من الملفات الشائكة، في مقدمتها "السلم والأمن والنزاعات والإرهاب".

وتتصل هذه الملفات بموضوع القمة الرئيسي التي تقام تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".



وتشهد فعاليات القمة اليوم السبت، عقد ثلاثة قمم جانبية من بينها قمة مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي يناط به قضايا النزاعات والصراعات والارهاب بالقارة الإفريقية، إلى جانب قمتي الإيجاد حول الوضع في جنوب السودان، وقمة النيباد، واجتماعات ومؤتمرات جانية أخرى.

ويعد ملفي التصدي للإرهاب وحل النزاعات، من الملفات التي ظلت حاضرة باستمرار في جميع القمم الإفريقية، وإن أختلفت مستويات حضورها ضمن أجندة القمم الماضية، إلا أنها ستكون في القمة الحالية، أكثر حضورا وإلحاحا أمام العديد من الملفات التي تحاصر القادة الأفارقة، بعد أن استباحت الجماعات الإرهابية مناطق عدة بالقارة السمراء.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، خلال كلمته بافتتاحية اجتماع المجلس التنفيذي، عن قلقه إزاء الهجمات الإرهابية التي تشهدها بعض دول القارة، قائلا: "إن ازدياد عدد الإرهابيين والمتطرفين والهجمات المتكررة تسبب في زيادة المُهجّرين، وأصبح مصدر قلق للقارة، ما يجعل من موضوع عام 2020 "إسكات السلاح" أمرا مهما وفي غاية الضرورة.

وأشار إلى الأوضاع التي تشهدها القارة من بينها الصراع في ليبيا، وتهديدات حركة الشباب الإرهابية في الصومال، ومنطقة الساحل، وحول حوض بحيرة تشاد".

من جانبها أعربت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي ميناتا سيسوما، الجمعة، عن رفض الاتحاد الإفريقي التدخل العسكري في شؤون الدول، مضيفة أن التدخلات الخارجية تفاقم مشكلات القارة وتعقد طرق إيجاد الحلول لها.

وتخشى دول القارة من إرسال تركيا لعناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا، في وقت أكد فيه الجيش الليبي أن الآلاف منهم تدفقوا إلى البلاد خلال الأسابيع الماضية.

بدورها، أكدت فيرا سونغوي، المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، ضرورة مساندة المجتمعات المتضررة من الحروب والصراعات.

وقالت، خلال كلمتها، إن المشوهين بأدوات الحرب والوحشية والإهمال يحتاجون إلى مساندة حقيقية وأن نكون لهم صوتا.

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وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن عدد الدول المتأثرة بالصراعات ارتفع من 6 دول فقط بالقارة قبل 15 عاما إلى 17 دولة، أي ما يقرب من 300 % زيادة، وفقا لمعهد أبحاث السلام في أوسلو.

فبعد أن كانت هذه الجماعات الإرهابية في أفريقيا محصورة في جماعة القاعدة الإرهابية بوجهيها حركة الشباب بشرق القارة وبوكو حرام بوسطها ، وتمددت مؤخرا في الساحل الإفريقي، ظهرت التنظيمات الموالية لـ"داعش" وحركات إرهابية أخرى عديدة بغرب القارة.

بحسب تقارير محلية ودولية فإن القارة الإفريقية تحتضن ما يزيد على 64 تنظيما وجماعة إرهابية، لها صلات مباشرة مع تنظيمي داعش والقاعدة إن لم تكن جزءا منهما.

وشنت هذه التنظيمات الإرهابية - بعد أن وجدت لها موطئ قدم بعدة مناطق بالقارة - عمليات راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف شخص، وفق تقارير أممية والمئات من الجرحى وعشرات المهجرين والنازحين في دول (مالي، النيجر، حوض تشاد، بوركينا فاسو، نيجيريا، ليبيا، الصومال، كينيا) .

ووفق بيان لمؤشر الإرهاب الدولي، احتلت دول من غرب أفريقيا مراكز متقدمة في مؤشر الإرهاب هذا العام؛ حيث كان لنيجيريا المركز الثالث بـ2040 قتيلا.

وتظل حركة الشباب الإرهابية بالصومال تشكل خطرا مستمرا لشرق أفريقيا حيث يخوض الصومال حربًا منذ سنوات ضدها، ويواجه هجمات متكررة من وقت لآخر وبالرغم من الجهود الإقليمية والدولية والمحلية لإعادة الأمن والاستقرار بهذا البلد الواقع بشرق القارة السمراء، كما طالت عمليات الحركة دولة كينيا المجاورة.

حل دائم للنزاعات والصراعات

وأظهرت القارة الإفريقية مؤخرا بوادر مستقبل مضيئ في إيجاد الحلول لمشاكل القارة، حيث تمثلت هذه البارقة في تعاظم دور الوساطات الإفريقية لنزع فتيل الأزمات في مختلف بقاع القارة السمراء، وظهر ذلك جليا بقيام الوساطات الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية في غرب القارة "إيكواس" والتي مثلت نموذجا مضيئا للمجموعات الإقليمية الأخرى.

كما حزت شرق إفريقيا خطوات متطورة مماثلة في إيجاد الحلول للنزاعات والخلافات حيث أظهر الدور الإثيوبي، سواء في مسألة المصالحة مع إريتريا، أو وساطة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد لنزع فتيل الأزمة في السودان، تطورا لتعاظم إيجاد حلول النزاعات إلى جانب دور الخرطوم مع جنوب السودان والعكس جنوب السودان والسودان في الاتفاق بين مختلف الفصائل المعارضة السودانية، بما يعزز دور دول القارة كقوة سياسية فاعلة في إحلال الأمن والسلم.

وعلى الرغم من هذا التطور الذي تشهده إفريقيا في إيجاد الحلول الإفريقية لمشاكلها لا تزال الصراعات والنزاعات والتدخلات الخارجية التي تزيد منها تشكل حضورا كالعادة بقمة قادة الدول الإفريقية والمتمثلة في (تنفيذ اتفاق السلام جنوب السودان، والوضع في ليبيا، وأفريقيا الوسطى، والفترة الإنتقالية في السودان).

وتظل النزاعات أثناء الانتخابات وبعدها المشكلة الأفريقية المتجددة، حيث باتت هذه الظاهرة في بلدان العالم الثالث ثابتة، إذ تنشب النزاعات نتيجة التنافس الانتخابي بالدول الإفريقية، وتأتي أهمية منع هذه النزاعات على رأس أولويات القمة الحالية، حيث ستشهد دول إفريقية عدة خلال عام 2020 انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية في كلّ من: غانا وبوروندي وكوت ديفوار وتنزانيا وإثيوبيا وتوجو وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى ومالي وغينيا والصومال.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة كما الملفات التي فرضت نفسها على أجندة القمة الإفريقية الحالية، إلى أي حد سينجح قادة الاتحاد الإفريقي في قمتهم الـ33، في إيجاد حلول نهائة ودائمة للنزاعات والصراعات التي أصبحت سمة ملازمة للأوضاع الأفريقية وحضور مستمر في أجندة قممها السنوية بلا استثناء.