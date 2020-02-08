شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أمريكي بـ"كورونا" في الصين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 متابعات_السعودية نيوز أعلنت السفارة الأمريكية في بكين السبت وفاة أمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أووفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض. Advertisements وذكر ناطق باسم السفارة الأمريكية "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من فبراير".

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