ميلاتري ووتش:المدمرات الصينية من النوع 055 أكبر بنسبة 20٪ مما كان يعتقد

اشار موقع "ميلاتري ووتش" الى انه " تبين أن "أحدث المدمرات الصينية من النوع 055 أكبر بنسبة 20٪ مما كان يعتقد سابقًا هذا يجعلها واحدة من أكبر وأقوى ​السفن​ من هذه الفئة في ​العالم​".

ولفت الى انه تم إطلاق أول سفينة من نوع 055 في حزيران 2017 حتى ذلك الحين، كان من الواضح أن مثل هذه المدمرات ستصبح واحدة من قادة العالم، مشيرا الى أنه "يمكن لكل سفينة حمل ما يصل إلى 112 ​صاروخ​ في الخلايا العمودية"، بالإضافة إلى ذلك يمكن لها استخدام مجموعة واسعة من ال​صواريخ​، بما في ذلك أقوى صواريخ كروز في العالم.

مضيفا: " في البداية ، كان من المفترض أن تصل سعة المدمرات إلى 10000 طن، لكن المعلومات الحديثة التي نشرها ممثلو ​البحرية الصينية​ أظهرت أن السفن أكبر بنسبة 20٪ - أكثر من 12000 طن"، معربا عن اعتقاده انه "عندما يتم تحميلها بالكامل، يمكن أن تصل سعة ​السفينة​ إلى 13000 طن، وللمقارنة: أقوى المدمرات الغربية والأكثر انتشارًا - "Arly Burke" الأمريكية - سعتها 9600 طن و 96 خلية للصواريخ".

واعتبر ان "السعة الأكبر للسفن الصينية يمنحها الفرصة في ​المستقبل​ لوضع أسلحة ومعدات أكثر تطوراً"، معرباً عن اعتقاده أنه "على مدار العقود القادمة، يمكن تركيب أنظمة مضادة للأقمار الصناعية ومدافع كهرومغناطيسية وأسلحة ليزر وصواريخ تفوق سرعة الصوت على المدمرات من النوع 055".