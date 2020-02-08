بعد تبرئته.. ترامب يدعو الكونغرس لـ"شطب عزله"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب حمل الصفحة الأولى من صحيفة "واشنطن بوست"

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة: "هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة".

وكان مجلس النواب أقر عزل ترامب في ديسمبر بتهمتين تتعلقان بممارسته ضغوطا على الحكومة الأوكرانية، لفتح تحقيق بالفساد بشأن المرشح الأبرز لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة الديمقراطي جو بايدن.

لكن مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، برأه، الأربعاء، في ختام ثالث محاكمة بقصد العزل لرئيس أميركي في التاريخ.

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وشن ترامب منذ الأربعاء هجمات ضد منتقديه السياسيين، وخلال خطاب متلفز الخميس، حمل الرئيس الصفحة الأولى من صحيفة "واشنطن بوست"، حيث كتبت "ترامب بريء".

وقال: "هذا ليس مؤتمرا صحفيا، هذا ليس خطابا. إنه احتفال".

وبذلك، يغلق فصل بدأ الصيف الماضي مع الكشف عن الضغوط التي مارسها ترامب على أوكرانيا، ليلتفت الرئيس الجمهوري إلى حملته لإعادة انتخابه.

وصباح الجمعة، كتب تغريدة ساخرة عن خصومه الديمقراطيين، منتقدا إياهم بسبب المشاكل التقنية التي واجهوها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية الاثنين في ولاية أيوا.