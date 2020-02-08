شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتبع أردوغان سياسة إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا؟.. باحث سياسى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتبع سياسة جديدة في مخططه للتدخل في شئون الدول العربية ونشر الفوضى في المنطقة العربية، حيث تقوم تلك الخطة على عدم المجازفة بالعنصر التركي – أي الجنود الأتراك - تفاديا للضغوط الداخلية عليه في تركيا، لذلك فهو يعتمد في سياسته بالتدخل في ليبيا على إرسال المرتزقة والإرهابيين في ليبيا، خاصة أن الوجود في ليبيا مغامرة محفوفة بالمخاطر في كافة الأحوال.

وأضاف الباحث السياسى، لـ"الخليج 365"، أن تدخل رجب طيب أردوغان في ليبيا يمثل منزلقا مثل فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة حينما كانت تبحث عن مخرج بصعوبة بعدما تورطت في فيتنام، متابعا: الحال نفسه بالنسبة لأردوغان لا يمكنه المغامرة بعناصر كثيرة من الجيش التركي، وفي تلك الحالة فإن خروجه سيصبح شبه مستحيلا أو بعبارة أخرى فإنه سيقع في مصيدة أو ورطة ليبيا.

وبشأن الأعداد التي ذكرتها تقارير أجنية بشأن المرتزقة السوريين الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا، قال الدكتور طه على: لا يمكن التأكد من تلك الأعداد لأن عمليات الترحيل غالبا لا توثق إلا بواسطة السلطات التركية فكيف تحصل هذه التقارير على بيانات دقيقة أو مؤكدة.

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وكان موقع العربية أكد أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في إشعال الأزمة الليبية في طرابلس مستشهدة بتصريحات بعض قيادات الميليشيات الليبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح موقع العربية أن تركيا ترسل حاليا سوريين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، لافتا إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي إلى طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة.

وأوضح موقع العربية أن الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال سوريا تضم مسلحين سبق لهم أن قاتلوا مع القاعدة، وداعش وغيرهما من التنظيمات، وارتكبوا جرائم وحشية بحق الجماعات الكردية والمدنيين السوريين، لافتا إلى أن منظمة الأمم المتحدة أدانت مرارا تدفق الأسلحة والمسلحين الأجانب إلى ليبيا.