250 عملية تفتيش لوكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي خلال 2019

قال المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور”، الخمار المرابط، إن برنامج التفتيش الذي وضعته الوكالة سجل خلال 2019، ما مجموعه 255 عملية تفتيش في معظم جهات المملكة، في مقابل 206 عمليات في 2018.

وأوضح المرابط، خلال لقاء مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي بجهة الداخلة- وادي الذهب، أن هذه العمليات تتوزع بين الصحة (83.8 في المئة)، والصناعة (11.6 في المئة)، وقطاعات أخرى (4.6 في المئة).

وسجل أن برنامج التفتيش يهدف إلى إعداد جرد للوضع على المستوى الوطني، في ما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للأنشطة والتجهيزات الخاصة بمصادر الإشعاعات المؤينة، وضمان الحماية الإشعاعية للعمال والمرضى والعموم والبيئة.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش اتسمت بمواكبة مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة، حيث أظهر معظمهم انخراطهم من خلال تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي طلبتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مضيفا أن أزيد من 75 في المئة من المؤسسات التي تم تفتيشها استجابت للتوصيات الصادرة عن الوكالة في تقارير التفتيش، وأن الجهود جارية لإشراك 25 في المئة من المؤسسات المتبقية.

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ولضمان حماية العمال والمرضى والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة بالإشعاع المؤين، تعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على مراقبة الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة.

وأضاف المرابط أن “أمسنور”، تعمل على تكثيف إجراءاتها الرقابية بوثائق متابعة التفتيش، وإذا لزم الأمر، من خلال العقوبات وتقييمات السلامة والوقاية من الإشعاع في كل قطاع من قطاعات الأنشطة.

وأوضح أن الوكالة تضمن منح التراخيص للمشغلين والأنشطة التي تنطوي على مصادر للإشعاع المؤين، مشيرا إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال سنة 2019 ارتفاع إلى 973 ترخيصا، من بينها 75 في المئة تم تخصيصها للقطاع الطبي، مقارنة بـ 810 ترخيصا فقط في سنة 2017 و967 ترخيصا آخر في سنة 2018.