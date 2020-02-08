رئاسة النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة

أطلقت رئاسة النيابة العامة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، خدمة “الشكاوى الإلكترونية” عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب.

وقال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن هذه الخدمة الجديدة تسمح للمواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب والجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد، من هواتفهم المحمولة ومكاتبهم انطلاقا من الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.pmp.ma).

وأضاف بلاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق خدمة الشكاوى الإلكترونية يأتي في سياق تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة والاستراتيجية التي تنهجها مؤسسة رئاسة النيابة العامة لتكون قريبة من المواطنين وتتفاعل معهم بشكل فوري.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الخدمة مرتبطة بخدمة أخرى هي التواصل مع المشتكي عبر الرسائل النصية القصيرة بما يمكن من إخباره من مآل شكايته والاطلاع على ذلك عبر عبر الموقع.

هذا، وتعد مشاركة رئاسة النيابة العامة في الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الأولى من نوعها، وذلك بعد مرور سنتين على نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.

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وتشارك رئاسة النيابة العامة في هذا المعرض ببرنامج متنوع تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”، وذلك نهجا لسياسة القرب من قضايا وانشغالات المواطنين.

وسيكون زوار الرواق، على مدى عشرة أيام، على موعد مع عروض وحلقات نقاش حول المرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة ومهامها وفي الدفاع عن الحق العام، وكذا دور القضاء الواقف في محكمة النقض.

كما سيطلع زوار المعرض على أهم الخدمات التي تقدمها النيابة العامة ودورها في حماية الحقوق والحريات والإشكالات التي تطرحها بعض المواضيع ذات الراهنية.

وخصصت رئاسة النيابة العامة، رواقا لعرض أزيد من 100 إصدار لقضاة النيابة العامة على صعيد مختلف محاكم المملكة، وكذا عرض التقارير السنوية التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى رصيد وثائقي ذو حمولة تاريخية يوثق لعمل النيابة العامة.