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حي سكني ومدرسة يتعرضان لقصف مدفعي حوثي في التحيتا جنوب الحديدة 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن الأحياء السكنية ومدرسة اروى للبنات في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية. 

 

 وقال مصدر محلي في التحيتا، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية شمال المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل هستيري. 

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 وأضاف المصدر،  أن قذيفتين من مدفعية الهاون الثقيل للمليشيات الحوثية تساقطت بالقرب من مدرسة أروى للبنات في المديرية.

 

 يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية والمنشأت التعليمية في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

 

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