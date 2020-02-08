شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب برصاص قناص حوثي في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 أصيب شاب برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإرهابية، في مدينة حيس جنوب مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر طبية أن الشاب محمد عبدالرحمن فرحان البالغ من العمر 18عاما اصيب برصاص قناصة المليشيات اسفل القدم وهو داخل صيدلية المتحدة للادوية وسط المدينة لشراء بعض العلاجات لأسرته. Advertisements وأوضحت المصادر، أنه تم إسعاف الشاب المصاب إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لتلقي العلاج اللازم. وتزايدت انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مدينة حيس جراء الإستهدف المباشر للمواطنين والأحياء السكنية منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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