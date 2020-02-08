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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ليلاً، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية من الدولة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 02:20 ..والجزر الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 06:35.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:02 المد الثاني عند 09:11 ..والجزر الأول عند الساعة 15:08 الجزر الثاني عند الساعة 03:51 .

 

فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

 

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي  27 15 80 40

 

دبي 27 15 75 40

 

الشارقة 26 13 80 30

 

عجمان 25 16 80 30

 

أم القيوين 26 12 80 25

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رأس الخيمة 28 12 80 30

 

الفجيرة 26 16 70 35

 

العين 29 13 65 20

 

ليوا 28 14 80 30

 

الرويس 27 13 90 45

 

السلع 28 12 90 35

 

دلما 26 15 80 35

 

طنب الكبرى 25 16 80 35

 

طنب الصغرى 25 16 80 35

 

أبوموسى 25 16 80 45 .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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