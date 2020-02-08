شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم السبت والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ليلاً، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية من الدولة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:59 والمد الثاني عند الساعة 02:20 ..والجزر الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 06:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:02 المد الثاني عند 09:11 ..والجزر الأول عند الساعة 15:08 الجزر الثاني عند الساعة 03:51 . فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 15 80 40 دبي 27 15 75 40 الشارقة 26 13 80 30 عجمان 25 16 80 30 أم القيوين 26 12 80 25 Advertisements رأس الخيمة 28 12 80 30 الفجيرة 26 16 70 35 العين 29 13 65 20 ليوا 28 14 80 30 الرويس 27 13 90 45 السلع 28 12 90 35 دلما 26 15 80 35 طنب الكبرى 25 16 80 35 طنب الصغرى 25 16 80 35 أبوموسى 25 16 80 45 .

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