اليمن.. القوات الحكومية تهاجم المليشيات شمال نهم وتحرر مواقع جديدة

السبت 8 فبراير 2020

شن أفراد القوات الحكومية، مسنودين بطيران التحالف، هجوماً عنيفاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهةالجرشب شمال مديرية نهم.

وأكد مصدر عسكري، أن أفراد القوات الحكومية تمكنوا، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الجرشب- مجزر أهمها الحمراء المقطوعه والتباب الشرقية للمحزمات..

مضيفاً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بينهم قيادي يكنى "أبو العباس".

وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربة مدرعة تابعة للمليشيات في منطقة المحزمات على متنها عدد من القيادات الحوثية ينحدرون من مديريه حيدان بمحافظه صعدة،

Advertisements

وهم:

المدعو اياد يحي احمد العياني

المدعو نصار سلمان احمد الحماس

المدعو علي يحي علي مفرح العياني

المدعو محمد احمد رافع العياني

المدعو صادق صالح مفرح العياني.