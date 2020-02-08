شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يدافع عن حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 دافع القيادي الحوثي المعروف، محمد البخيتي، عن حزب الإصلاح، عبر منشور جديد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب البخيتي، اليوم السبت، شباط 08، 2020: هدفي من مخاطبة حزب الاصلاح ونقده هو إيصال هدى الله وكشف الحقيقة وليس الإساءة له. Advertisements وأضاف البخيتي: لذلك أود لفت عناية الجميع بعدم جواز تعميم توصيفات مسيئة مثل "حزب الاوساخ" وما على شاكلتها. وتابع: صحيح أن أغلب قيادات حزب الاصلاح ورمونا باتهامات باطلة وفاحشة ولكن هذا لا يبرر لنا حتى الاقتراب من هكذا اساليب، لتجنب الوقوع في ظلم الكثير من اخواننا الاصلاحيين الذين وقفوا في صف الوطن.

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