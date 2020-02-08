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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا الجديد.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن الحالتين من الجنسية الصينية والفلبينية وظهرت عليهما أعراض فيروس كورونا المستجد.
وبذلك يصل اجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إل 7 حالات منذ ظهور الفيروس.
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