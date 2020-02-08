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الإمارات تعلن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا الجديد. 

 

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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن الحالتين  من الجنسية الصينية والفلبينية وظهرت عليهما أعراض فيروس كورونا المستجد. 

 

وبذلك يصل  اجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إل 7  حالات منذ ظهور الفيروس.

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