شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن الحالتين من الجنسية الصينية والفلبينية وظهرت عليهما أعراض فيروس كورونا المستجد. وبذلك يصل اجمالي عدد الحالات المكتشفة فيها إل 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن تشخيص حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.