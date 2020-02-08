الجوف.. مقتل عدد من قيادات المليشيا بقصف للتحالف (أسماء)

السبت 8 فبراير 2020

لقي عدد من القيادات الحوثية مصرعهم، بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.



وأكد مصدر عسكري بمحافظة الجوف، أن غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت، الخميس، قيادات حوثية كانت تستقل عربة مدرعة في منطقة المحزمات، أسفر عنها مقتل عدد منهم.

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ووفق المصدر، قُتِل خلال غارات التحالف "إياد يحيى الأحمد العياني، نصار سلمان أحمد الحماس، علي يحيى علي مفرح العياني، محمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني".

وأشار المصدر إلى أن القتلى ينحدرون من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وسبق أن تلقوا تدريبات في إيران