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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي جنوبي يشن هجوماً حاداً على حزب الإصلاح الإخونجي والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
قال الإعلامي الجنوبي علي بافقير، إن خيانة تنظيم الإصلاح الإخونجي للتحالف العربي ليس من الأن بل منذ بداية الحرب وخاصة بعد توقيعه الشراكة مع حليفه الحوثي بتعميد من إيران ووصاية من تركيا وقطر .
وأكد في تغريدات له بتويتر، أن المخطط كان أن لا يخرج الجنوب من أيديهم وهو الأهم في مخطط تنظيم الإخوان العالمي .
وأشار إلى أن تاريخ تنظيم حزب الإصلاح منذ نشأته و هو يسعى إلى السلطة بأي شكل كان، حتى وإن كان على بحر من الدماء، والأهم مشواره الدموي سعيه إلى الماده ألتي تغذي تنظيمه واذرعه كـ القاعدة وداعش من نفط الجنوب ألتي يسيطر عليها بعد الوحدة المشؤمة.
وذكر بافقيرة ان الكشف عن انتهاكات الإصلاح الإرهابية والاجرامية، والتأمر والخذلان الذي يمارسه حزب الاصلاح الخبيث ضد الجنوب وشعبه وضد التحالف العربي، يجب كشفه ليعلم العالم عبر الرأي العام خطور هذا التنظيم الإخونجي المتستر بـ الشرعية اليمنية.
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