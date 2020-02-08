شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي يفضح مخططات حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 انتقد الأكاديمي والسياسي الإماراتي، الدكتور، جلال حاتم، وجود معسكرات يغذيها الإخوان معتبرا أنها خطرٌ داهم على الجنوب والسعودية والإقليم كله.

وكتب حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لا تعملوا على أن يكون الجنوب وطناً لتنظيم الاخوان المسلمين والقاعدة وداعش "التجمع اليمني للإصلاح". وتابع متحدثا عن الاخوان" فحسبهم مأرب وكفى". Advertisements ومضى "وإن سقطت مأرب بأيدي الحوثيين فلا فرق بينهم فهذا يقودهم "الفقيه" وذاك "المرشد". وكتب في تغريدة أخرى "لا مبرر لوجود معسكرات الإرهاب في شبوة وحضرموت والتي تغذيها المناطق الشمالية بجحافل تجمع الإصلاح الذي يعدّ الغطاء الحقيقي للقاعدة وداعش". واختتم قائلا "وجود هذه المعسكرات خطرٌ داهم على الجنوب والسعودية والإقليم كله".

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