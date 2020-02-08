نائب يحذر من كارثة في البصرة بسبب 'كورونا'

حذر النائب جمال المحمداوي، السبت، من كارثة قد تحصل بسبب فايروس كورونا في ميناء ام قصر بالبصرة، فيما دعا وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية للميناء.

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنّ "دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء ام قصر ومن دون أي فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق".

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واضاف ان "بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى موانئها لاحتمال نقل الفايروس لاراضيها ولكنها تدخل إلى ميناء ام قصر دون أدنى فحوصات أو عمليات تطهير صحي "، داعيا "وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية أو غيرها القادمة من الصين لتجنب دخول هذا الفايروس إلى الميناء".

واكد ضرورة "إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية العراقية لدراء اي مخاطر من دخول الفيروس سواء عبر البضائع أو المسافرين اوغيرهم القادمين من المناطق التي ينشر فيها هذا الوباء الخطير".