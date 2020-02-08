لاعب توتنهام الشاب يكشف عن بكائه بسبب مورينيو

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علي البحيريالجمعة 2020/2/7 03:17 م بتوقيت أبوظبي
تانجانجا - مورينيو
كشف جافيت تانجانجا مدافع توتنهام عن سر بكائه عقب قرار البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "السبيرز" بإشراكه للمرة الأولى مع الفريق الأول بالنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في مواجهة ليفربول بالجولة الـ22 من المسابقة.
وشارك تانجانجا لأول مرة في البريمييرليج خلال خسارة توتنهام بملعبه أمام ليفربول 0-1 يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد قرار مورينيو المفاجئ باستدعاء النجم الشاب لقائمة المباراة وإشراكه في اللقاء.
وقال تانجانجا في تصريحات لموقع توتنهام الرسمي: "لقد بكيت قبل مباراة ليفربول عندما شاركت لأول مرة، فلقد كانت دموع السعادة الغزيرة",
وأضاف: "كنت أجلس في غرفتي وخرجت بعد ذلك بعد أن تيقنت أن لدي مهمة لأقوم بها واستعددت بشكل خاص".
وأتم: "كنت أنتظر هذه اللحظة للحصول على فرصتي، وكان والدي ينتظرها أيضا وهو الذي قام بإعطائي جرعة حماس كبيرة، لأنه لو أخبرتني قبل أسبوع من مباراة ليفربول بأنني سأشارك فكنت سأضحك كثيرا، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير".
اللاعب صاحب الـ20 عاما انضم لأكاديمية توتنهام عندما كان يبلغ 10 سنوات، وشارك في مباراته الأولى مع الفريق الأول ضد كولتشستر يونايتد بالدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في سبتمبر/أيلول الماضي والتي ودعها السبيرز.
وعقب ظهوره أمام ليفربول شارك جافيت في 4 مباريات أخرى مع الفريق الأول لتوتنهام وأصبح من العناصر الهامة للفريق.
ويبحث توتنهام تعديل عقد مدافعه الشاب الذي ينتهي في صيف عام 2020، وزيادة راتبه الأسبوعي من ألف إلى 15 ألف جنيه إسترليني بعد مستواه مع "السبيرز".
ومن المقرر أن يشارك جافيت خلال مباراة توتنهام وأستون فيلا يوم 16 فبراير/شباط الجاري بالجولة الـ26 من البريمييرليج، وقد يظهر خلال مواجهة لايبزيج الألماني بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 19 من الشهر ذاته.
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