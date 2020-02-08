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تعرف على كم عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

تعرف على كم عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في الحرب هناك.

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وبينما يتكتم الموالون لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس على توافد آلاف الأجانب من المرتزقة على مدينتهم لقتال الجيش الوطني الليبي، إلا أن سكان العاصمة أكدوا رؤية عناصر أجنبية تتجول في أسواق المدينة داخل سيارات عسكرية.

 

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددهم وصل إلى 4700 عنصر بينما أكد الجيش الليبي أن أعدادهم وصلت لـ6000 عنصر حتى الآن، وأن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.

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