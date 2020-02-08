أميركا واليابان تسجلان أول وفيات بفيروس كورونا.. والصين تستعين بطائرات مسيّرة وروبوتات لمكافحة الفيروس

أعلنت كل من واشنطن وطوكيو، السبت، تسجيل أول وفيات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.

وأعلنت السفارة الأميركية في بكين السبت وفاة أميركي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض.

وقال ناطق باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من فبراير".

الخارجية اليابانية

من جانبها أعلنت الخارجية اليابانية في بيان السبت، وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى مستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان.

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تأثيرات المرض الخطير.

ارتفاع حالات الوفاة

وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن الخميس.

إقليم هوبي

وأعلن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الجمعة ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 31774 مصابا، حسبما ذكرت "رويترز".

الإمارات تسجل حالتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات سبع حالات منذ ظهور الفيروس المستجد.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة".

نظام التبليغ الإلكتروني

وشددت وزارة الصحة الإماراتية على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني، واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة، لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

مساعدة مالية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة، أن بلاده قدمت مئة مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفيروس كورونا لمكافحة الوباء.

وقال بومبيو في بيان: "هذا الالتزام مع مئات ملايين الدولارات التي تبرّع بها بسخاء القطاع الخاص الأميركي يُظهر القيادة الأميركية القوية في الاستجابة لتفشي الوباء".

وأضاف: "نشجع باقي العالم على تقديم التزام مساو لالتزامنا. بالعمل معا، يمكننا التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي".

وبحسب بومبيو، فإن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إما مباشرة أو عبر منظمات متعددة الأطراف، مضيفا أن "الأموال ستأتي من صناديق لم يحددها خصصتها الحكومة الأميركية".

ويأتي إعلان بومبيو بعدما انتقدت بكين طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن واشنطن بثت "الذعر" عبر منعها دخول الأجانب الذين كانوا في الصين.

دونالد ترامب

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لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشاد الجمعة باستجابة الصين "المهنية للغاية" للأزمة بعدما تحادث هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

17 طنا من المعدات الطبية إلى الصين

ووفق بومبيو فإن الولايات المتحدة تبرعت بنحو 17 طنا من المعدات الطبية إلى الصين بينها كمامات وأثواب وضمادات وأجهزة تنفس.

في ظل انتشار فيروس كورونا واتساع نطاق الإصابات في الصين، قفزت الطائرات المسيرة والروبوتات إلى الواجهة بوصفها أداة فعالة في نشر المعرفة بشأن الوقاية من العدوى، والقيام بمهام أخرى مثل فحص حرارة الجسم ورش المطهرات.

استخدام طائرة مسيرة

وأظهرت صورة التقطتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، استخدام طائرة مسيرة لفحص درجات حرارة السكان في ييتشون بمقاطعة جيانغشي.

وذكر تقرير لشينخوا أن الطائرة المسيّرة المزودة بعدسة تصوير حرارية بالأشعة تحت الحمراء ومكبر صوت، يمكنها اكتشاف الأشخاص المصابين بالحمى على مسافة معينة، وبث رسائل عن التدابير الوقائية للسكان. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقال التقرير إنه بهذه الطريقة، يمكن كبح ومنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي حصد بانتهاء يوم الجمعة حياة 722 أشخاص.

وفي أماكن أخرى بالصين، يتم استخدام الطائرات المسيرة للقيام بدوريات في القرى والطرق الحضرية للتحقق من أي سلوك قد يسهم في انتشار الفيروس، مثل الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة في الأماكن العامة.

تتحدث مع مسنة

وذكر مشغّل طائرة "درون" بينما كانت تحلق فوق رأس سيدة مسنة في قرية بمنطقة هوهوت في منغوليا الداخلية: "أيها الجدة، لا تخرجي دون ارتداء قناع واق، ومن الأفضل أن تبقي في المنزل لتكوني آمنة"، وعلى الفور عادت المرأة المسنة إلى منزلها بعد أن ذكرتها الطائرة المسيرّة بكيفية حماية نفسها من الإصابة بالفيروس.

ومنذ اندلاع انتشار فيروس كورونا الجديد في ووهان، تقوم مقاطعة هوبي والقرى الريفية والمجتمعات المحلية في الصين بتوزيع المعلومات على الجمهور حول مخاطر الفيروس، والتوصيات باتخاذ تدابير وقائية.

وتعليقا على دور الطائرات المسيّرة في مكافحة كورونا، قالت ضابطة شرطة المرور في محافظة شويانغ بمقاطعة جيانغسو، تشيان شيوي، لوسائل الإعلام: "يمكن للطائرات المسيّرة لفت انتباه الناس وهي أكثر فاعلية من الطرق التقليدية لنشر مثل هذه التحذيرات".

وأضافت أن الناس سيتوقفون عندما تحلق طائرة مسيرة فوق رؤوسهم ويستمعون إلى تعليماتها لارتداء قناع وتجنب الأماكن المزدحمة، من بين "أوامر" أخرى.

طائرات مسيرّة ترش المطهرات

وفي قرية دونغبياجوانغ في مقاطعة جينغدينغ، في مقاطعة هوبي، تم تكليف عدة طائرات مسيرّة برش المطهرات في الأيام الأخيرة.

روبوتات التطهير على الأرض

وإلى جانب الطائرات المسيّرة، يتم نشر الروبوتات بشكل متزايد في الخطوط الأمامية لمعركة الصين ضد الوباء من أجل الحد من مخاطر العدوى العابرة وتحسين الكفاءة.

وحاليا، تم استخدام أكثر من 30 روبوتا للتطهير في أجنحة العزل ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات وعيادات الحمى في مستشفيات ووهان الرئيسية التي تستقبل مصابي فيروس كورونا لتوفير خدمة التطهير على مدار الساعة.

ووفقا لشينخوا، فقد دخل أكثر من 30 من روبوتات التطهير، التي صممتها وأنتجتها مؤسسة في شنغهاي، إلى المستشفيات الرئيسية في ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، لاحتواء انتشار الوباء.

وبحسب ما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة شنغهاي تميروب المصنعة للروبوت، بان جينغ فإن الروبوت الأبيض لديه بخاخ بيروكسيد الهيدروجين على "رأسه" و9 مصابيح فوق بنفسجية في "بطنه"، ويمكنه إجراء أشكال متعددة من التطهير في البيئات التي يتعايش فيها البشر والآلات.

كذلك تبرعت شركات صينية أخرى بدفعة أولى من الروبوتات التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إلى مستشفى في شنغهاي، ويمكن لهذه الروبوتات أن تساعد الطاقم الطبي في القيام بمهام تشمل الاستشارات والتطهير والتنظيف وإيصال الأدوية.

ربورت للممرضات

وتقوم جهات صينية أخرى صناعية وأكاديمية بتطوير روبوت يمكن أن يحل محل الممرضات في إجراء فحوصات الحلق للفيروس.

ويستخدم واحد من الروبوتات مجهّز بشاشة تفاعلية في تقديم توجيهات التشخيص وترويج المعرفة للمرضى بشأن الوقاية من الوباء في صالات المستشفيات، حسبما ذكر مطوروه.

ويتم استخدام روبوت آخر في تنظيف وتطهير الأرض في المناطق المعزولة وتوزيع الأدوية.