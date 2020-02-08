الجمهورية: لا قرار بإيفاد ديفيد شينكر الى لبنان حتى الآن

علمت "​الجمهورية​" من مصادر مطلعة على الموقف الاميركي ان ليس هناك اي قرار اميركي بإيفاد مساعد وزير الخارجية ​ديفيد شينكر​ الى ​لبنان​ حتى الآن، وانّ ​واشنطن​ وحلفاءها يترقبون كيف ستتصرف حومة حسان دياب مع ملف الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة وملف تطبيع العلاقات مع ​سوريا​، وانّ هؤلاء يرون انّ هذا التطبيع قد يجعل من الاصلاحات غير ذي معنى.

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