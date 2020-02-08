أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أن المنخفض الجوي ضرب معظم مناطق ​محافظة النبطية​ وسيطر ​الطقس​ العاصف والماطر مع برودة شديدة غير مسبوقة، فيما إرتفع منسوب مياه نهري ​الزهراني​ والليطاني. وأدت العواصف والرياح الى إقتلاع الأشجار في عدد من المناطق والى تطاير اللوحات الإعلانية. وشكلت ​الأمطار​ برك ومستنقعات في الطرقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إرتفاع منسوب مياه نهري الزهراني والليطاني بسبب الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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