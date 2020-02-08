ارتفاع عدد المصابين بكورونا على متن سفينة تخضع لحجر صحّي في اليابان إلى 64

أعلنت الحكومة اليابانية أنّ عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" الراسية في ميناء يوكوهاما حيث فُرض عليها حجراً صحياً ارتفع إلى 64 شخصاً بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.
والسفينة التي تقلّ حوالى 3700 شخص بين ركاب وأفراد طاقم، أخضع حوالى 280 منهم لفحوصات، وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حيث وضعت تحت الحجر الصحي.
وبمعزل عن هذه السفينة سجّلت في اليابان 25 إصابة بعدوى الفيروس المستجدّ.
وكانت منظمة الصحة العالمية طلبت من اليابان اتّخاذ كل التدابير اللازمة لمساعدة الأشخاص المحتجزين داخل السفينة بما في ذلك توفير دعم نفسي لهم.
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