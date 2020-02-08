الولايات المتحدة تبيع الى بولندا مقاتلات "إف-35" بقيمة 4.6 مليار دولار

اشارت صحيفة " ريتشبوسبوليتا" الى ان ​بولندا​ اشترت بموجب صفقة بيع مقاتلات "اف- 35" التي تم توقيعها في 31 كانون الثاني، 32 ​طائرة​ من طراز "إف-35" بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليار ​دولار​ أو 87 مليونا للطائرة الواحدة، من ​الولايات المتحدة​ الأميركية، ويشمل هذا المبلغ نفقات نقل الطائرات إلى ​أوروبا​ وتدريب الطيارين والفنيين ووضع محاكيات الطيران للتدريب في بولندا وسيبدأ تدريب الطيارين البولنديين على قيادة مقاتلة "إف-35" في عام 2024، مشيرة الى انه "بعد عامين يبدأ توريد الطائرات ويجب إتمام الصفقة قبل عام 2030".

واضافت: "ولأن بولندا تحصل على الطائرات الخالية من الأسلحة فإنها تضطر إلى شراء ​الصواريخ​ والقنابل والقذائف أيضا من الولايات المتحدة، وفوق ذلك يجب أن تغطي بولندا نفقات تجهيز المنشآت الأرضية لتشغيل الطائرات"، مشيرة الى ان "بولندا تنتظر استلام 6 مقاتلات في عام 2026. ولا يمكن أن تباشر هذه الطائرات مهمتها القتالية بشكل كامل إلا عندما يصل عددها إلى 8 مقاتلات على الأقل".