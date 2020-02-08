الولايات المتحدة تبيع الى بولندا مقاتلات "إف-35" بقيمة 4.6 مليار دولار

اشارت صحيفة " ريتشبوسبوليتا" الى ان بولندا اشترت بموجب صفقة بيع مقاتلات "اف- 35" التي تم توقيعها في 31 كانون الثاني، 32 طائرة من طراز "إف-35" بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليار دولار أو 87 مليونا للطائرة الواحدة، من الولايات المتحدة الأميركية، ويشمل هذا المبلغ نفقات نقل الطائرات إلى أوروبا وتدريب الطيارين والفنيين ووضع محاكيات الطيران للتدريب في بولندا وسيبدأ تدريب الطيارين البولنديين على قيادة مقاتلة "إف-35" في عام 2024، مشيرة الى انه "بعد عامين يبدأ توريد الطائرات ويجب إتمام الصفقة قبل عام 2030".
واضافت: "ولأن بولندا تحصل على الطائرات الخالية من الأسلحة فإنها تضطر إلى شراء الصواريخ والقنابل والقذائف أيضا من الولايات المتحدة، وفوق ذلك يجب أن تغطي بولندا نفقات تجهيز المنشآت الأرضية لتشغيل الطائرات"، مشيرة الى ان "بولندا تنتظر استلام 6 مقاتلات في عام 2026. ولا يمكن أن تباشر هذه الطائرات مهمتها القتالية بشكل كامل إلا عندما يصل عددها إلى 8 مقاتلات على الأقل".
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